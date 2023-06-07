В Окинском районе Бурятии открыли движение по дороге после схода селя

Полностью ликвидировать последствия ЧП планируется 8 июня

УЛАН-УДЭ, 7 июня. /ТАСС/. Движение автомобилей частично восстановлено по дороге в Окинском районе Бурятии, на которую сошел сель. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном Минтрансе.

"Восстановительные работы на 35-м км автодороги Монды - Орлик продолжались всю ночь, сейчас движение для транспорта открыто по одной половине проезжей части", - сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время работы продолжаются. На месте работает спецтехника.

5 июня на дорогу Монды - Орлик сошел сель - около 3,5 тыс. куб. м грунта со льдом, поврежденным оказался участок на 35-м км. Движение транспорта в Окинский район и из него было приостановлено.

Полностью ликвидировать последствия ЧП планируется 8 июня.