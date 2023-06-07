Экс-разведчик утверждает, что у США есть космические корабли внеземного происхождения

Дэвид Граш сообщил, что в некоторых обнаруженных аппаратах находили мертвых пилотов

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США в рамках секретной военной программы якобы смогло заполучить космические корабли внеземного происхождения. Об этом сообщил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш во вторник в интервью телекомпании NewsNation.

По его версии, у вашингтонской администрации есть "неповрежденные и частично неповрежденные" летательные аппараты внеземного происхождения, которые "либо [успешно] приземлились, либо разбились". Бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки, а также Национального разведывательного управления военно-космической разведки США утверждал, что Пентагон смог заполучить их в рамках секретной военной программы по поиску кораблей внеземного происхождения, которой американские власти занимаются последние несколько десятилетий.

36-летний Граш также рассказал, что многие действующие сотрудники американского разведсообщества продолжают предоставлять ему документы и другие доказательства существования этой секретной программы и кораблей космического происхождения. "Иногда [во время обнаружения аппаратов] встречаются мертвые пилоты, верите вы в это или нет, как бы фантастично это ни звучало, но это правда", - сказал Граш, который также служил в ВВС США в Афганистане.

"Мы определенно не одиноки [во Вселенной], - добавил он. - Данные указывают, вполне эмпирически, что мы не одиноки".

Жалоба на правительство

Граш сообщил, что подал жалобу в Конгресс и аппарат генерального инспектора разведывательного сообщества, выполняющий функцию независимого надзорного органа. В документе говорится, что Вашингтон засекретил информацию, которая, по мнению экс-разведчика, доказывает, что на протяжении десятилетий и до сегодняшнего дня администрация США, оборонные подрядчики, американские союзники участвуют в программе по поиску аппаратов внеземного происхождения.

Как полагает отставной военнослужащий, эти разработки долгое время скрывались в "многочисленных управлениях [США] в рамках обычных засекреченных программ без соответствующей отчетности перед различными надзорными органами". Так, продолжил он, в рамках программы "незаконно заключаются контракты, <...> совершаются другие преступления".

Граш утверждает, что на протяжении десятилетий велась "неизвестная общественности холодная война с ближайшими противниками <...> по выявлению мест крушений и посадок НЛО <...> с целью получения преимуществ в сфере национальной обороны". "Проводится изощренная кампания дезинформации, направленная на население США, которая является крайне неэтичной и аморальной", - отметил экс-разведчик, говоря о том, что правительство не разглашает результаты работы программы.

Он добавил, что с 2022 года предоставляет Конгрессу все имеющиеся у него соответствующие данные.

Рост числа сообщений об НЛО

В начале 2023 года американская разведка сообщила, что фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности. Так, к 30 августа 2022 года аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял сообщения о 510 "неопознанных воздушных явлениях". Как уточняется, речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства.

Специалисты полагают, что "зафиксированный рост числа сообщений о неопознанных воздушных явлениях отчасти объясняется более полным пониманием возможной угрозы, которую они могут представлять с точки зрения безопасности полетов и потенциальную опасность сбора противником информации".