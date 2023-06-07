Российская межведомственная делегация провела девять гуманитарных акций в Сирии

Представители делегации доставили в больницу Ибн-эль-Нафис современное медицинское оборудование, лекарственные препараты и расходные материалы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российская межведомственная делегация приступила к работе в Сирии, в первый день участники провели девять гуманитарных акций для жителей провинции Риф-Дамаск, городов Латакия и Тартус. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"Представители российской межведомственной делегации в первый день работы в Сирии провели девять гуманитарных акций. Начальник управления материально-технического обеспечения Управления делами президента РФ Владимир Луньков и представители Министерства обороны РФ передали продовольственные наборы, предметы первой необходимости", - говорится в сообщении оборонного ведомства. В том числе жителям города Сафита были переданы иконы, изготовленные в мастерской Свято-Даниловского монастыря.

Кроме того, председатель комитета Госдумы РФ по промышленности и торговле Владимир Гутенев посетил российский центр науки и культуры "Русский дом" в Дамаске, где передал продуктовые наборы, одежду, средства первой необходимости нуждающимся жителям.

Также в больницу Ибн-эль-Нафис было доставлено современное медицинское оборудование российского производства, предназначенное для искусственной вентиляции легких у детей, лекарственные препараты и расходные материалы. В центр временного содержания беженцев "Хирджилла" передано порядка трех тонн продуктов и предметов первой необходимости.

"Делегация МЧС России, возглавляемая статс-секретарем - заместителем министра генерал-лейтенантом Алексеем Серко, передала в пожарный полк города Дамаска партию современного пожарно-спасательного оборудования", - отмечается в сообщении Минобороны РФ. В ходе визита между МЧС России и Министерством муниципального управления и экологии Сирии подписан меморандум о взаимном сотрудничестве.

В провинции Латакия делегация Нижегородской области провела несколько гуманитарных акций, с передачей медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов в учреждения здравоохранения. "Кроме того, подписано соглашение об установлении побратимских отношений между городом Дзержинском и городом Латакией", - сообщили в военном ведомстве. Участники межведомственной делегации РФ будут работать в Сирии до 9 июня.