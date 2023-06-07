В Москве ожидаются облачная погода и до 23 градусов тепла

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градуса тепла, в ночь на четверг - до плюс 8 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов, местами пройдет небольшой дождь. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.