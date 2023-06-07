Лишь в 15% компаний РФ есть программы адаптации сотрудников с ограничениями по здоровью

Как говорится в исследовании "Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала" НИУ ВШЭ, чаще всего кандидатам отказывают из-за невозможности их трудоустройства в силу специфики деятельности предприятий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специальные программы адаптации для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в России имеют 15% компаний, примерно столько же оборудовали специальные рабочие места. При этом частой причиной отказа в трудоустройстве таких соискателей являются необходимые дополнительные затраты, говорится в исследовании "Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала" НИУ ВШЭ, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Практики адаптации сотрудников с ОВЗ есть далеко не во всех компаниях. Лидерами, очевидно, являются крупные компании, в 28% которых есть специальные программы адаптации сотрудников с ОВЗ, в то время как в малом бизнесе таких компаний всего 13%, а в среднем бизнесе - 15%. В целом по выборке в 15% компаний существуют такие программы адаптации", - говорится в результатах исследования. Кроме того, по данным центра, 15% компаний также предлагают специальные инструменты планирования карьеры и развития для своих сотрудников с ОВЗ.

"Иными словами, освоение инклюзивной политики в российском бизнесе имеет потенциал в части не просто формального выполнения, скажем, требований по квотированию рабочих мест для лиц с ОВЗ, но и в смысле более осознанного принятия различий и уделения внимания формированию инклюзивной культуры организаций, которая связана в том числе с созданием условий для равного доступа сотрудников с ОВЗ к повышению квалификации, развитию талантов и способностей, продвижению по карьерной лестнице", - отмечают авторы.

Исследование также показало, что в 14% компаний есть специально оборудованные рабочие места для сотрудников с ОВЗ и в 19% компаний - специально оборудованные места общего пользования. "На сегодняшний момент основная масса бизнес-компаний в России с точки зрения доступности специально оборудованных мест общего пользования и рабочих мест не готовы к приему сотрудников с ОВЗ, а значит, не исполняют нормы инклюзивности и управления многообразием", - комментируют авторы.

Опрос представителей компаний показал, что чаще всего кандидатам с ОВЗ отказывают в приеме на работу из-за невозможности их трудоустройства в силу специфики деятельности предприятий. Следующая по частоте причина - необходимость тратить дополнительные средства на организацию рабочего места. Также работодатели считают, что такие сотрудники труднее и дольше адаптируются, имеют меньше опыта и обладают меньшей эффективностью.

Основой для исследования послужили 2,05 тыс. интервью с представителями HR-служб и HR-топ-менеджерами, принимающими решения по кадровой политике компании. В опросе приняли участие представители крупного, среднего и малого бизнеса - российские и транснациональные компании, работающие в РФ. Они представляют сферы ретейла, нефти и газа, финансов, консалтинга, строительства, фармацевтики и другие.