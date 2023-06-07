Эксперт заявил, что прорыв дамбы на Каховской ГЭС навредит экосистеме поймы Днепра

Проблемы с водоснабжением коснутся всех городов по разные стороны Каховского водохранилища, также отметил океанолог Сергей Станичный

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Прорыв дамбы на Каховской ГЭС нанесет сильный удар по всей экосистеме поймы Днепра. Такое мнение выразил в среду ТАСС эксперт РАН, океанолог, гидрофизик Сергей Станичный.

"Эти огромные объемы воды, которые двинулись к Черному морю, будут вымывать грязь и все, что угодно, вынесут грязь и в Днепро-Бугский лиман. Это приведет к экологической катастрофе. Пойма Днепра будет залита, погибнет [много] птенцов, животных, которые обитают в этой пойме. Это очень сильный удар по экосистеме", - сказал Станичный.

Ученый отметил, что одним из факторов для оценки последствий прорыва дамбы является снижение уровня воды в Каховском водохранилище. По его словам, объем воды, накопленный в водохранилище, который не может быть спущен при обычных условиях, - это уровень примерно 11 м. "Заслонки, которые разрушены, они стоят на бугре, там порядка 11 метров от дна. А если разрушаться будет собственно плотина, а не шлюзы, то водозаборы и Северо-Крымского канала, и Каховского канала, и канала Днепр - Кривой Рог могут оказаться на суше", - отметил Станичный.

По его мнению, проблемы с водоснабжением коснутся всех городов по разные стороны Каховского водохранилища. Станичный добавил, что для полного понимания последствий и ущерба от подрыва дамбы на Каховской ГЭС должно пройти два-три дня.