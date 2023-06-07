В Хабаровском крае организуют поездку на Шантары для детей, чьи отцы погибли в зоне СВО

В группу планируется включить школьников среднего и старшего возраста

ТАСС, 7 июня. Власти Хабаровского края летом организуют для детей, отцы которых погибли во время специальной военной операции, поездку на Шантарские острова, где можно понаблюдать за гренландскими китами, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"Поручил министерству туризма Хабаровского края по своей линии поддержать детей, чьи отцы погибли во время выполнения боевых задач в зоне СВО. До конца лета организуем им поездку на Шантарские острова - место в Охотском море, где можно понаблюдать за гренландскими китами. <...> Сезон для такой поездки наступит в конце августа. Время на подготовку есть", - написал Дегтярев.

Он отметил, что в группу планируется включить школьников среднего и старшего возраста. Необходимо предусмотреть все меры безопасности для юных туристов, обеспечить спутниковой связью, сопровождающим должен быть опытный проводник-инструктор.

Шантарские острова - одна из главных достопримечательностей Хабаровского края. Это архипелаг в Охотском море, он входит в состав Тугуро-Чумиканского района. 17 островов Шантарского архипелага и прилегающая к ним акватория имеют статус национального парка, они - часть туристического бренда региона "Хабаровский край: родина китов и самолетов". Ежегодно красивейшие скалистые острова, у которых можно наблюдать гренландских и японских китов, а также косаток и белух, привлекают туристов со всего света. Шантары труднодоступны, туристов туда возят либо вертолетами до ближайших баз на материке, а далее переправляют на катерах, либо с помощью автомобильного и водного транспорта.