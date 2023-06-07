В МИД России не поступало обращений по ситуации с пропавшими во Владивостоке иностранцами

По версии нескольких СМИ, пропали члены семьи дипломатического работника генконсульства КНДР, однако в полиции и Следственном комитете эту информацию не подтвердили

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Представительство МИД России во Владивостоке не получало обращений по ситуации с, предположительно, пропавшими во Владивостоке иностранными гражданами.

"К нам не поступало обращений по поводу этой ситуации", - сообщили ТАСС в среду в представительстве.

Во вторник в местных социальных сетях распространился призыв к жителям Владивостока помочь с поисками двух северокорейских граждан - матери и сына. По версии нескольких СМИ, пропали члены семьи дипломатического работника генерального консульства КНДР во Владивостоке, однако в полиции и Следственном комитете эту информацию ТАСС не подтвердили.

В среду глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту исчезновения во Владивостоке матери и сына. Их гражданство СК не озвучивает.