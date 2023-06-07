Прибытие в Магадан резервного самолета для летевших в США иностранцев перенесли на 8 июня

Экстренная посадка самолета Air India произошла 6 июня из-за неисправности в одном из двигателей

ТАСС, 7 июня. Резервный борт для иностранцев, которые летели на самолете авиакомпании Air India, следовавшем из Дели в Сан-Франциско и незапланированно севшем в Магадане из-за неисправности в одном из двигателей, прибудет в четверг. Об этом в среду сообщили ТАСС в транспортной прокуратуре региона.

"Самолет прибудет завтра утром, отправка пассажиров запланирована на вечер", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что резервный самолет Air India прибудет в Магадан 7 июня.

Экстренная посадка самолета Air India произошла в Магадане во вторник утром, воздушное судно и люди не пострадали. По данным Росавиации, на борту находились 220 пассажиров, из них 4 грудных ребенка и 16 членов экипажа. После обследования самолета специалисты пришли к выводу, что для дальнейшего перелета необходим другой борт. Ближе к ночи людей провели через таможню и отправили на автобусах в гостиницы Магадана, обеспечили питанием.