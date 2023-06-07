В конкурсе "Московские мастера" выбрали лучшего сотрудника ЗАГС

Победителем стала главный специалист Шипиловского Дворца бракосочетания Мария Захарова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Финальный этап конкурса "Московские мастера" по профессии "Специалист органов ЗАГС" прошел в столице. Победителем стала главный специалист Шипиловского Дворца бракосочетания Мария Захарова, рассказали ТАСС в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

"Традиционно в начале лета мы провели финал конкурса "Московские мастера" по профессии "Специалист органов ЗАГС". Это самый важный этап, где участницы смогли показать свои компетенции, которые они демонстрировали на отборочных этапах конкурса. Они показали свой уникальный творческий подход к самопрезентации, юридические знания и в обновленном третьем туре - актуальные навыки по ораторскому искусству", - сказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Второе место заняла главный специалист Дворца бракосочетания №5 Юлиана Борисова, а третье место досталось Екатерине Федоровой, главному специалисту Дворца бракосочетания №1.

Финальный этап конкурса состоял из трех туров. В первом этапе финалистам необходимо было продемонстрировать членам жюри свое домашнее задание на тему "Горько! И не только". Участницы подготовили видеоролики, где рассказали о себе в рамках своей деятельности, продемонстрировали свой артистизм, ораторские способности, умение держать внимание аудитории и профессиональный опыт.

Во втором туре участницы отвечали на правовые вопросы. Впервые в этом году в третьем этапе конкурсантам предложили пройти интервью. Финалистам необходимо было ответить на два вопроса по деятельности органов ЗАГС. Участницы рассказывали о любимых выездных площадках для регистрации брака в рамках проекта "Новые адреса счастья" и необычных церемониях бракосочетания.

"Задача конкурса показать достижения по внедрению передовых технологий в организацию труда специалистов для обеспечения современного уровня правового обслуживания москвичей по предоставлению государственных услуг. Кроме того, при участии в конкурсе у сотрудников совершенствуются практические навыки в работе с населением, жизненными обстоятельствами и особенностями заявителя в рамках действующего законодательства. Также в процессе здоровой конкуренции происходит совершенствование организации государственной регистрации брака в торжественной обстановке, в том числе на необычных площадках города", - отметили в пресс-службе.

О конкурсе

Специалисты системы органов ЗАГС Москвы участвуют в городском конкурсе профессионального мастерства с 2002 года. Проводит конкурс cтоличное Управление ЗАГС и Профсоюзный комитет управления ЗАГС Москвы совместно с Московской городской организацией профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.