Школьникам и студентам Москвы во время каникул расскажут о работе на телевидении

На бесплатном марафоне в комплексе "Техноград" участники узнают об особенностях работы режиссера монтажа, продюсера, телеведущего, программного директора и других специалистов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Школьникам и студентам Москвы во время летних каникул расскажут о работе на телевидении и поведают азы телевизионных профессий. Об этом сообщает в среду официальный сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина.

Бесплатный марафон пройдет в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ. Здесь участников ждут лекции, мастер-классы и встречи с представителями телевизионной отрасли. Как ожидается, мероприятия будут проходить два раза в месяц в течение каникул. В июне встречи запланированы на 11 и 23 июня. "На встречах они узнают, есть ли дефицит кадров и в каких специальностях, какие профессиональные компетенции востребованы, какие вузы готовят универсальных специалистов, где пройти дополнительное обучение и многое другое", - цитирует портал Фурсина. Он выразил уверенность в том, что марафон поможет ребятам осознанно выбрать профессию и подготовиться к карьерному старту.

Организаторы обещают, что представители телеиндустрии на встречах с ребятами расскажут, как меняется телевидение, какие профессии востребованы в отрасли и почему важно поддерживать общение со зрителем в других сферах. "Подростки узнают об особенностях работы режиссера монтажа, продюсера, телеведущего, программного директора и других специалистов, спикеры также поделятся примерами успешного продвижения проектов, которые получили награды международных премий в сфере телевизионного маркетинга", - отмечает сайт мэра и правительства Москвы.

Здесь обещают, что в рамках одного из творческих мастер-классов школьники и студенты смогут попробовать себя в роли саунд-дизайнера, узнать, чем занимается контент-мейкер и как сделать свои аккаунты в соцсетях интересными. Кроме того, участники поработают с аналитикой каналов продвижения, освоят технологию захвата движения в специальных программах.