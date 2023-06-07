Москвичи чаще всего заказывают дизайн-проекты для двух- и трехкомнатных квартир

Глава столичного департамента горимущества Максим Гаман сообщил, что специалисты подготовили для граждан свыше 100 проектов для жилых и нежилых объектов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дизайн для двух- и трехкомнатных квартир чаще всего заказывают москвичи, обращающиеся в городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Об этом сообщил в среду глава столичного департамента горимущества Максим Гаман, рассказывая о предоставляемой с прошлого года услуге ведомства.

Он пояснил, что специалисты подготовили для граждан свыше 100 проектов для жилых и нежилых объектов. "Чаще всего дизайн-проекты заказывают для двух- и трехкомнатных квартир", - сказал чиновник. По его словам, заказать можно три вида проектов: эскизный, рабочий и полный. В рамках первого специалисты делают замеры помещения, составляют несколько вариантов перепланировки, которые соответствуют закону, а также схему расстановки мебели и сантехники.

Рабочий проект подразумевает подготовку технических чертежей, а в полном дизайн-проекте, помимо планов демонтажа и монтажа стен, спецификаций мебели и отделочных материалов, выполняется еще и 3D-визуализация объекта.

"С начала прошлого года в МосгорБТИ появилось 16 новых услуг и опций, большая часть из них связана с проектированием перепланировок и подготовкой к ремонту, новые направления набирают популярность, например растет спрос на изготовление дизайн-проектов", - отметил Гаман, которого цитирует официальный сайт мэра и правительства Москвы. Глава департамента подчеркнул, что если за восемь месяцев прошлого года специалисты разработали около 40 проектов, то за первые пять месяцев года текущего - их уже более 60. При этом, горожане могут выбрать средний или премиальный ценовой сегмент, заказать проект на всю квартиру или только на одно помещение.

"Наши дизайнеры опираются на нормативные требования и проектируют планировки, которые точно можно согласовать, специалисты обязательно указывают, если какие-то изменения не соответствуют закону. К примеру, многие хотят ликвидировать вентиляционный короб или снести перегородку с лоджией, чтобы увеличить пространство, - такой демонтаж недопустим", - сказал, в свою очередь, генеральный директор МосгорБТИ Александр Кинев. Он заверил, что взамен специалисты предложат другие варианты эффективного использования площади. В среднем, как подчеркивает сайт мэра и правительства Москвы, срок изготовления дизайн-проекта составляет от 20 дней до двух месяцев в зависимости от его сложности и площади объекта.