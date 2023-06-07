Guardian: в Австралии переименовали самый большой в мире песчаный остров

Острову Фрейзер вернули историческое название К’гари, что означает "рай" на языке аборигенов, пишет издание

ЛОНДОН, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Австралии решило вернуть острову Фрейзер историческое название К’гари, что означает "рай" на языке аборигенов. Об этом в среду сообщила газета The Guardian.

По информации издания, целью переименования стало восстановление исторической справедливости. Дело в том, что прежнее название было дано острову европейцами в честь Элизы Фрейзер - жены капитана корабля, потерпевшего здесь крушение в 1830-х годах.

Название сочли неприемлемым с культурной точки зрения, поскольку Фрейзер описала опыт своего пребывания среди коренных жителей острова в негативном свете. Так, она называла представителей коренных жителей народа батчулла "дикарями" и "каннибалами".

Премьер штата Квинсленд Анастейша Палащук заявила, что гордится тем, что может "официально приветствовать К’гари дома и восстановить название, которое использовалось изначальными [его] владельцами все эти годы".

Решение восстановить оригинальное название острова было принято после многолетней кампании представителей коренной народности острова, которая получила права собственности на его часть в 2014 году.

Ученые определили, что К’гари и близлежащий песчаный массив Кулула на юго-востоке Квинсленда сформировались в период от 700 тыс. до 1,2 млн лет назад. Исследователи считают, что их появление стало важной предпосылкой для возникновения южной и центральной частей Большого Барьерного рифа.