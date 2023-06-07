Собянин: более 1,3 тыс. реконструкторов участвуют в фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Мэр Москвы отметил, что гости смогут посетить 41 площадку, четыре из которых впервые разместят в парках

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Крупнейший исторический фестиваль "Времена и эпохи", приуроченный ко Дню России, пройдет в столице с 8 по 12 июня, участие в нем примут более 1,3 тыс. реконструкторов со всей России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в среду.

"По сложившейся традиции в преддверии Дня России в столице стартует исторический фестиваль "Времена и эпохи". В этом году мы проводим его уже в 11-й раз. Пять дней, с 8 по 12 июня, все желающие смогут совершить путешествие во времени, окунувшись в атмосферу разных исторических эпох. <...> В фестивале принимают участие более 1,3 тыс. реконструкторов со всей России, а их амуниция насчитывает более 10 тыс. различных предметов, тщательно скопированных с исторических образцов", - написал он.

Мэр отметил, что гости смогут посетить 41 площадку, четыре из которых впервые разместят в парках. Реконструкции станут гораздо масштабнее за счет больших площадей, а участие в фестивале - удобнее для гостей. Часть площадок будет располагаться в центре Москвы, а остальные - в разных частях столицы.

Собянин отметил, что программа фестиваля посвящена 30 ключевым датам в российской истории. Среди них - 1035 лет победы князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 240 лет Манифесту о присоединении Крыма к России, 110 лет мертвой петле Петра Нестерова - первой в мире фигуре высшего пилотажа, 80 лет Курской битве и другие события.

Главным событием фестиваля станет реконструкция в формате дополненной реальности в четырех парках Москвы. В парке имени Лужкова состоится сражение между викингами и русичами, посвященное эпохе Древней Руси. В музее-заповеднике "Коломенское" покажут одно из сражений Русско-Польской войны 1654-1667 годов. В парке 50-летия Октября реконструкцию посвятят Отечественной войне 1812 года, а в ландшафтном парке "Митино" покажут сцены из Первой Мировой войны и Серебряного века.

"В дни фестиваля "Времена и эпохи" состоится 1 тыс. часов мастер-классов, пройдут более 80 спортивных программ и порядка 40 анимационных и театральных мероприятий", - добавил мэр и пригласил всех желающих посетить фестиваль.