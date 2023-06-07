Летние кинотеатры откроются в восьми парках Москвы

На больших экранах покажут мультипликационные ленты, фильмы российских и советских режиссеров

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Летние кинотеатры будут работать в восьми парках Москвы, на больших экранах покажут как новинки, так и классические кинокартины. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента культуры.

"В этом сезоне летние кинотеатры будут открыты в восьми парках Москвы. На больших экранах покажут мультипликационные ленты, фильмы российских и советских режиссеров", - значится в сообщении со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Так, с 9 июня зрителей ждут в парке Олимпийской деревни, где можно посмотреть классику отечественного кинематографа - например, фильмы "Дети капитана Гранта" или "Девушка с характером". Одновременно начинаются показы на главной сцене Таганского парка, там сеансы будут проходить по пятницам с 19:00 до 21:00. На эстраде "Солнечная" в Измайловском парке кинопоказы стартуют в 21:00.

"На площадках "Москино Сокольники" и в Парке Горького ставку сделают на новинки проката, авторские и фестивальные ленты. Шедевры из собрания Госфильмофонда России приготовили для гостей сад имени Баумана и Бабушкинский парк", - добавили в пресс-службе.

Лучшее кино из коллекции Мосфильма покажут в парке "Ангарские пруды": 10 июня в 12:00 зрителям представят комедию "Спорт, спорт, спорт", а 11 июня в 19:00 - драму "Родня". Кроме того, вниманию публики здесь предложат популярные мультфильмы и тематические фестивали.

Как отметили в департаменте культуры, для посещения нужна предварительная регистрация на сайтах зон отдыха. "Летние кинотеатры проработают в парках до осени. Их гости увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино - такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр", - уточнила Сергунина, чьи слова цитирует пресс-служба.