Мосгортур организует детский отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах

В этом году географию детского отдыха дополнили шестью новыми направлениями, в числе которых Алтай, Байкал и республики Кавказа

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Географию детского отдыха дополнили шестью новыми направлениями, для москвичей организуют отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

"Мосгортур организует отдых по льготным путевкам в 18 туристско-курортных зонах. Дети и подростки будут набираться сил и купаться в море в Крыму и Краснодарском крае, пить целебные минеральные воды и дышать горным воздухом в Ставрополье, любоваться природой Русского Севера, знакомиться с Татарстаном, Белоруссией, и это лишь малая часть списка. В этом году мы дополнили географию детского отдыха шестью новыми направлениями, в числе которых Алтай, Байкал и республики Кавказа - Ингушетия, Дагестан", - сказала Голубева.

По ее словам, для отдыха также предлагается и Дальний Восток - Приморье. "Для многих детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, это единственная возможность побывать в дальних регионах России и увидеть ее удивительные места", - подчеркнула гендиректор.

Она добавила, что детей, которые отдыхают в лагерях на льготных сменах с Мосгортуром, этим летом ждет много интересного. Были разработаны авторские программы полезного отдыха с учетом увлечений, возраста и возможностей здоровья детей. В основе каждой - сюжетная игра в вымышленном мире.

"Например, во время программы "Остров героев" дети на 21 день перенесутся на "необитаемый остров". Ребята объединятся в отряды-племена и будут участвовать в квестах, танцевальных конкурсах, спортивных турнирах, добывая игровые алмазы и силу пламени. Еще одна программа - "Старт в будущее". Школьники попадут в новые кварталы - им предстоит построить их с нуля, сделать комфортными и развитыми. Программы будут реализованы в подмосковном лагере "Отдых" и в крымской и анапской "Жемчужинах", - уточнила Голубева.