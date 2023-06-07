В села Шебекинского округа планируют вернуть электричество в течение двух дней

Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, "много повреждений после обстрелов, но автолавка работает, продукты будут привозить обязательно"

БЕЛГОРОД, 7 июня. /ТАСС/. Работы по восстановлению электроснабжения четырех сел Шебекинского округа Белгородской области, нарушенного в результате обстрелов со стороны Украины, планируется восстановить в ближайшие два дня. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице во "ВКонтакте".

"Вчера, когда встречался с жителями, ко мне подходили жители Кошлаково, Чураево, Поляна и Пенцево, говорили о том, что нет электроэнергии, есть проблемы с магазинами. Электроэнергию энергетики смогут подключить только в ближайшие двое суток. Много повреждений после обстрелов, но автолавка работает, продукты будут привозить обязательно", - написал Гладков.

Губернатор сообщил, что лично проконтролирует этот вопрос. Проблем с выдачей пенсий пожилым людям, вынужденно покинувшим населенные пункты из-за обстрелов, нет. "Тем, кто проживают в пунктах временного размещения приносят туда, кто привык получать наличные или можно получить через "Почту России", - сказал губернатор.

В Белгороде работают четыре пункта выдачи гуманитарной помощи. "Помощь могут получить не только жители Шебекинского округа, но и, конечно же, населенных пунктов Грайворонского округа: Гора-Подол, Козинка, Глотово. Дал поручения Геннадию Ивановичу Бондарю, главе Грайворонского округа, работу по оказанию гуманитарной помощи усилить: есть жалобы со стороны населения", - написал губернатор.