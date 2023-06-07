В Москве родителей призвали проверять детские лагеря в реестрах на законность

Генеральный директор Мосгортура Инна Голубева отметила, что познакомиться с актуальными региональными реестрами можно на сайте акции "Безопасное лето"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Родителям в Москве рекомендовали перед отправкой детей в лагерь проверить его наличие в реестре организаций отдыха детей на территории конкретного региона. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

"Незаконные лагеря, к сожалению, существуют. Последний громкий случай с выездом 34 московских детей произошел два года назад. <…> Как родителям избежать таких ситуаций? Нужно обязательно смотреть, включен ли лагерь в реестр организаций отдыха детей на территории конкретного региона. Узнать, где можно познакомиться с актуальными региональными реестрами и какой "мелкий шрифт" в договоре должен насторожить, можно также на сайте нашей информационной акции "Безопасное лето", - сказала Голубева.

Она уточнила, что реестр со столичными детскими лагерями, в том числе дневного пребывания, ведет Мосгортур. Специалисты мониторят ситуацию в открытых источниках и, если обнаруживают нарушения в Москве, инициируют предусмотренные законодательством административные процессы. Также родители могут сообщить о сомнительном городском лагере с помощью специальной формы обратной связи на сайте mosgortur.ru - раздел "Реестр лагерей города Москвы".