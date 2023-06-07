В Москве для жителей старшего поколения проведут городской турнир по шашкам

Отборочный районный этап начнется 14 июня, с 21 по 30 июня победителей районного уровня ждет окружной этап

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Городской турнир по шашкам для жителей "серебряного" возраста проведут в Москве этим летом. Финал состязаний запланирован на 7 июля, сообщается на официальном сайте мэра столицы в среду.

"Центры "Московского долголетия" впервые проведут масштабный городской турнир по шашкам. В нем могут принять участие все желающие старше 55 лет", - говорится в сообщении.

Подать заявку на участие в турнире можно в любом из центров "Московского долголетия". Отмечается, что отборочный районный этап начнется 14 июня, с 21 по 30 июня победителей районного уровня ждет окружной этап. Финал городского турнира состоится 7 июля в центре московского долголетия "Донской".

"Ассоциация клубов долголетия и активисты центра московского долголетия "Донской" воодушевились шахматным турниром, который проходил у нас этой весной, и предложили провести подобное мероприятие, но по шашкам. Шашки - это очень полезная игра, она развивает память, внимание и фантазию. В наших центрах активисты часто устраивают дружеские турниры, поэтому городское мероприятие должно получится ярким и интересным", - приводятся в сообщении слова руководителя сети центров "Московского долголетия" Елены Громовой.

Уточняется, что финальный этап турнира будут сопровождать профессиональные тренеры-консультанты. "После финала состоится общий праздник с награждением победителей. Гости и участники сделают памятные фото в тематической зоне, испекут торт в виде шашечной доски, а также послушают праздничный концерт клуба "Поющие сердца", - добавляется в публикации.