Население жителей Якутии превысило 999 тыс. человек

Глава региона Айсен Николаев отметил, что политика поддержки семей в республике будет продолжена

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Численность жителей Якутии превысила 999 тыс. человек, в регионе в этом году ожидают миллионного жителя. Об этом сообщил в среду глава Якутии Айсен Николаев.

"В Якутии [по состоянию] на 1 апреля этого года - 999 100 человек жителей. Мы реально уже почти подошли к миллионному жителю. За первый квартал текущего года родилось больше детей, чем за первый квартал прошлого года. <...> Уверенность в том, что у нас в этом году будет миллионный житель, практически абсолютная", - процитировали в пресс-службе правительства Николаева.

Глава региона также отметил, что в регионе снижается показатель смертности, отмечается естественный прирост населения. "И вкупе того, что люди не уезжают из Якутии, а больше приезжают, показатели в целом у нас хорошие по демографии", - сказал он.

Кроме того, по словам Николаева, политика поддержки семей в республике будет продолжена. "Мы сейчас думаем над новыми предложениями, чтобы молодежь не уезжала, а приезжали высокопрофессиональные специалисты, чтобы Якутия развивалась и шла вперед", - добавил он.

В Якутии действуют различные меры поддержки семей с детьми. Среди них - единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал на второго ребенка, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и последующих детей до трех лет, также действует целевой капитал "Дети столетия" для поддержки рождаемости. Ежегодно свыше 1 тыс. семей льготных категорий получают социальные выплаты на приобретение жилья и улучшение жилищных условий.

По данным правительства Якутии, население региона с 2017 года выросло почти на 35 тыс. человек. Республика остается среди лидеров по демографическим показателям и занимает первое место на Дальнем Востоке и седьмое по стране.