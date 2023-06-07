Третий электробусный парк откроют в Москве

Парк сможет обслуживать почти 80 транспортных средств

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Новый парк для электробусов появится на востоке Москвы в этом году, он сможет обслуживать почти 80 транспортных средств. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Третий парк для московских электробусов строят на востоке Москвы в районе Новокосино. Его планируют открыть уже в 2023 году. Парк площадью около трех га сможет вмещать 78 электробусов, а для жителей ближайших районов появится больше 200 рабочих мест рядом с домом", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что в настоящее время на 79 столичных маршрутах работает более 1 тыс. электробусов. Чтобы выпускать их на новые маршруты, необходима инфраструктура с ультрабыстрыми зарядными станциями. Сейчас в столице их свыше 200, при этом есть планы по их двойному увеличению.

"К 2025 году ПАО "КамАЗ" и "Группа ГАЗ" поставят в Москву 1,2 тыс. электробусов. Количество этого современного экологического транспорта будет увеличиваться, поэтому в 2023 году по поручению Сергея Собянина откроем уже третий в России электробусный парк в районе Новокосино. Москва - первая в Европе по числу электробусов, город планирует и дальше обновлять свой транспортный парк", - привели в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

Поясняется, что в прошлом году заработал первый в России электробусный парк "Красная Пахра". В настоящее время идет подготовка к открытию второго электробусного парка в районе Митино. Третий парк позволит запустить новые электробусные маршруты на востоке Москвы. В парке планируется установить 13 ультрабыстрых зарядных станций, которые смогут заряжать сразу 78 электробусов.