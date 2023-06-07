В районе Новосибирской области из-за засухи ввели режим повышенной готовности

Погодные условия не изменятся в ближайшие дни, будет рассматриваться вопрос о введении ЧС регионального уровня

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Режим повышенной готовности из-за почвенной засухи введен в Баганском районе Новосибирской области. Еще пять районов готовятся к введению режима ЧС, рассказал журналистам в среду министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"В Баганском [районе] - режим повышенной готовности. <...> Готовятся к введению ЧС Краснозерский район, Довольнинский район, Венгеровский, Коченевский и Сузунский. Готовят необходимые пакеты документов, соответствующие подтверждения", - сказал Лещенко.

В начале июня режим ЧС из-за почвенной засухи был введен в Купинском районе Новосибирской области.

Он добавил, что, если погодные условия не изменятся в ближайшие дни, будет рассматриваться вопрос о введении ЧС регионального уровня.

Лещенко добавил, что отсутствие осадков на протяжении мая негативно сказалось на урожае многолетних кормовых трав, составляющих существенную часть кормовой базы скота.

Ранее губернатор региона Андрей Травников поставил задачу проработать вопрос заготовки и приобретения кормов для сохранения показателей в животноводстве.