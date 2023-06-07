В муниципалитетах Ульяновской области пройдут рейды по местам продажи алкоголя

В официальных пабликах размещено обращение об изъятии из продажи напитка "Мистер сидр"

УЛЬЯНОВСК, 7 июня. /ТАСС/. Профилактические рейды по местам продажи алкоголя пройдут в муниципальных образованиях Ульяновской области после случаев отравления суррогатным сидром в регионе. Как следует из сообщения, распространенного в среду пресс-службой областного правительства, соответствующее поручение дал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"Контроль за заведениями, торгующими алкоголем, необходимо усиливать. Я направил поручение руководителям муниципалитетов, чтобы народные дружины с приглашением общественности и сотрудников МВД провели профилактические рейды по всем пунктам продажи алкоголя, начиная с так называемых разливаек", - приводятся слова губернатора в сообщении.

По информации руководителя регионального центра "Мой бизнес" Руслана Гайнетдинова, в официальных пабликах размещено обращение об изъятии из продажи напитка "Мистер сидр". "Совместно с региональным Минсельхозом была направлена информация в объекты торговли, как сетевые, так и малые, объединения предпринимателей. Также информация размещена в популярных предпринимательских интернет-каналах и чатах", - процитировали Гайнетдинова в пресс-службе правительства региона.

Он также уточнил, что профильным ведомствам предстоит изучить всю цепочку поставки товара от производства до торговых объектов. "[Необходимо] выяснить, каким образом данный продукт прошел специальную маркировку, получил свое место на полках магазинов и оказался в руках покупателей", - приводятся слова Гайнетдинова в сообщении.

Жителей Ульяновской области местные власти призывают сообщать о фактах продажи алкогольсодержащего напитка "Мистер сидр" по номеру 112.

По данным на утро 7 июня, в Ульяновской области выявлено 62 случая отравления, в том числе 20 человек умерли. Для оказания медицинской помощи пострадавшим от отравлений в регионе развернуто 88 коек. Самарский предприниматель Анар Афат оглы Гусейнов, обвиняемый в производстве суррогатного сидра, во вторник арестован на два месяца по решению Ленинского районного суда Ульяновска. Гусейнов был задержан в понедельник по делу об отравлениях контрафактным напитком "Мистер сидр".