7 июня, 07:00

Более 200 волонтеров задействуют на фестивале ко Дню молодежи в Москве

Присоединиться к добровольцам можно, заполнив заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Городской фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" пройдет в Москве в парке "Ходынское поле" с 24 по 25 июня, для его организации планируют задействовать более 200 волонтеров. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Стать помощником на городском фестивале "День молодежи. Конструктор будущего" может каждый в возрасте от 16 лет. Главная задача волонтеров - создавать дружественную и гостеприимную атмосферу. Всего более 200 добровольцев будет задействовано в организации праздника для жителей столицы", - привели в тексте слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой.

В материале отмечается, что фестиваль пройдет в парке "Ходынское поле" с 24 по 25 июня. В настоящее время открыта регистрация волонтеров. Присоединиться к добровольцам можно, заполнив заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Поясняется, что помощь волонтеров потребуется в навигации, информировании и сопровождении гостей мероприятия, а также в работе интерактивных и спортивных зон. Помимо этого, добровольцы подключатся к выполнению задач главного штаба фестиваля и поддержат благотворительные площадки, которые представят результаты своей деятельности. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация