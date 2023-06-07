Более 200 волонтеров задействуют на фестивале ко Дню молодежи в Москве

Присоединиться к добровольцам можно, заполнив заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Городской фестиваль "День молодежи. Конструктор будущего" пройдет в Москве в парке "Ходынское поле" с 24 по 25 июня, для его организации планируют задействовать более 200 волонтеров. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Стать помощником на городском фестивале "День молодежи. Конструктор будущего" может каждый в возрасте от 16 лет. Главная задача волонтеров - создавать дружественную и гостеприимную атмосферу. Всего более 200 добровольцев будет задействовано в организации праздника для жителей столицы", - привели в тексте слова председателя Комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерины Драгуновой.

В материале отмечается, что фестиваль пройдет в парке "Ходынское поле" с 24 по 25 июня. В настоящее время открыта регистрация волонтеров. Присоединиться к добровольцам можно, заполнив заявку на сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Поясняется, что помощь волонтеров потребуется в навигации, информировании и сопровождении гостей мероприятия, а также в работе интерактивных и спортивных зон. Помимо этого, добровольцы подключатся к выполнению задач главного штаба фестиваля и поддержат благотворительные площадки, которые представят результаты своей деятельности.