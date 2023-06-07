Первые летние тренировки "Спортивных выходных" в Москве посетили почти 1 тыс. человек

В летнем сезоне занятия на свежем воздухе проводят на 26 площадках в самых популярных местах Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первые в этом году тренировки на свежем воздухе проекта "Спортивные выходные" посетили почти 1 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в среду.

"Третьего и четвертого июня прошли первые в этом году тренировки в рамках летнего сезона проекта "Спортивные выходные", который организовали центры госуслуг и Департамент спорта города Москвы. Занятия посетила почти 1 тыс. жителей столицы, а самой популярной стала танцевальная тренировка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в летнем сезоне занятия на свежем воздухе проводят на 26 площадках в самых популярных местах Москвы, в числе которых южный ландшафтный парк на территории культурно-развлекательного кластера "Остров мечты", сад Технопарка в инновационном центре "Сколково", крыша Южного речного вокзала, "Хлебозавод № 9", парк 50-летия Октября и причал Лужники - Центральный.

В проекте участвуют 113 сотрудников центров "Мои документы", которые помогают зарегистрироваться, рассказывают о площадках, напоминают о предстоящих занятиях, информируют о месте и времени встречи.

График занятий доступен на сайте проекта. Ознакомиться с расписанием и записаться на тренировку также можно в любом центре госуслуг. Все занятия бесплатно проводят профессиональные тренеры. "Для тех, кто предпочитает тренироваться не выходя из дома, на канале проекта в 07:00 по будням проходят утренние зарядки. Кроме того, пользователи могут присоединиться к онлайн-тренировкам по разным видам спорта, а также к медитации. Все эфиры сохраняются, их можно посмотреть в любое удобное время", - уточняется в публикации.