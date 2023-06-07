В Якутии пилотный проект по арктической медицине распространят на промышленные районы

Проект создан по инициативе главы региона Айсена Николаева

ЯКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Пилотный проект новой модели организации первичной специализированной медицинской помощи, связанный с осмотром жителей Арктической зоны в Якутии мобильными врачебными бригадами, планируют распространить на промышленные районы и труднодоступные поселения. Об этом сообщила в среду в пресс-служба правительства региона.

Проект, основанный на сочетании телемедицины и выездной работы врачей, запустили в Якутии в феврале этого года. Благодаря ему врачебную помощь в течение всего года смогут получать жители отдаленных поселений, которые находятся далеко от райцентров, а в некоторые из них можно попасть только авиацией. Проект создан по инициативе главы региона Айсена Николаева.

"Айсен Николаев выразил уверенность, что новый проект позволит сберечь здоровье тех, кто работает и живет в экстремальных условиях Арктики. Глава поделился планами по расширению проекта и распространению его не только на Арктику, но и на другие труднодоступные населенные пункты и на промышленную группу районов", - говорится в сообщении.

По словам главы республики, "видно, что проект четко и грамотно исполняется и приносит результаты". Проект охватил все арктические районы Якутии, осмотрено 15 тыс. человек, по итогам чего около 1 тыс. человек требуются дополнительный углубленный осмотр и лечение выявленных заболеваний. "Мобильные бригады включают в себя всех узких специалистов, которых так не хватает в Арктике, ведут сбор анализов. <…> Все очень хвалят проект, просят сделать его постоянным. Мы так и планируем, во второй половине года, в августе, доктора поедут в арктические районы. Наша задача - максимальный охват медицинской помощью и взрослого и детского населения, и тех, кто кочует со стадами", - сказал Николаев.

Ключевая задача проекта - обеспечение квалифицированной медицинской помощью жителей в арктических районах на постоянной и системной основе. Помимо этого, проект включает в себя обеспечение лекарственными средствами нуждающихся по федеральным программам.