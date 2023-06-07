Жители Евпатории остались без света из-за аварии на линии электропередачи

Без света остались около 8 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Множественные отключения электричества произошли в Евпатории в Крыму в среду утром из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщила глава администрации города Елена Демидова в Telegram-канале.

"Авария в сетях электроснабжения. Множественные отключения", - написала Демидова.

По ее словам, аварийные бригады уже работают над устранением аварии.

Позднее сообщили о восстановлении энергоснабжения после аварии, оставившей без света около 8 тыс. человек.

В Telegram-канале "Крымэнерго" сообщается, что в 08:25 мск в результате технологического нарушения на подстанции 110 кВ были частично обесточены абоненты в Евпатории, пгт Заозерное, селе Уютном.