В Амурской области прогнозируют сильные ливни и грозы 8-9 июня

По прогнозам синоптиков, количество выпавших осадков достигнет 30 мм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июня. /ТАСС/. Мощный циклон пройдет с 8 по 9 июня через Амурскую область, куда принесет сильные ливни, грозы и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Благовещенска.

"На Амурскую область надвигается мощный циклон с ливнями и грозами. В большинстве районов ожидаются дожди, местами сильные, при грозах усиление ветра до 15 м/с. Достанется и Благовещенску", - говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные грозы и ливни локального характера ожидаются в городе в четверг, 8 июня. По прогнозам синоптиков, количество выпавших осадков достигнет 30 мм. С 9 июня количество осадков уменьшится до 15 мм.

С 10 по 12 июня ливни перейдут в кратковременные дожди. Температура по центральным и южным районам составит ночью от плюс 9 до 14 градусов, днем - от плюс 20 до 25 градусов, местами при дожде - до плюс 15 градусов.