Кабмин устранил правовую коллизию с регистрацией некоторых жителей из новых регионов

Теперь жители, получившие российские паспорта еще до принятия этих регионов в состав РФ, получат регистрацию по месту жительства с даты их фактической регистрации там

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, получившие российские паспорта еще до принятия этих регионов в состав РФ, получат регистрацию по месту жительства с даты их фактической регистрации там. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Документ устраняет правовую коллизию, из-за которой жители новых регионов страны, ставшие гражданами России до 30 сентября 2022 года, не могли получить отметку в паспорте о регистрации по месту жительства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь такие граждане могут написать заявление в МВД по месту проживания и получить запись о регистрации в паспорте. Этот вопрос прежде не был урегулирован законами о принятии в состав РФ новых регионов, поскольку они не распространялись на ранее получивших российское гражданство.