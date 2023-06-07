Главными темами общегородского выпускного в Москве станут "Первые" и "Наставники"

Мероприятие состоится 24 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Общегородской выпускной пройдет в Парке Горького в Москве 24 июня, его главными темами станут "Первые" и "Наставники". Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы в среду.

Согласно материалам, праздничные мероприятия, посвященные завершению 2022/2023 учебного года, пройдут в Москве 24-25 июня 2023 года. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Традиционный городской праздник выпускников состоится в Парке Горького. Мероприятие начнется в 20:00 24 июня и продлится до 06:00 25 июня. Главные темы праздника - "Первые" и "Наставники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выпускников 2023 года подготовлена обширная программа, включая музыкальные концерты с участием популярных отечественных певцов и диджеев. На территории парка будут работать интерактивные музыкальные, танцевальные, спортивные и киберспортивные площадки.

Во время празднования Парк Горького будет открыт только для выпускников и их сопровождающих. Проход будет возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что сами выпускники принимали участие в выборе звезд на праздничный вечер.