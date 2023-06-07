Для украшения Петербурга к ПМЭФ разработали новые проекты ландшафтного дизайна

Цветочные композиции составлены так, чтобы и после форума надолго сохранять декоративность и украшать город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Новые цветочные композиции украсят площадки проведения Петербургского международного экономического форума и магистрали движения участников ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Как сообщила в среду пресс-служба городской администрации, для этого разработан специальный план благоустройства и озеленения, в который включены новые проекты ландшафтного дизайна.

"Специально к форуму разработан план благоустройства и озеленения территорий на площадках ПМЭФ-2023 и основных магистралях движения участников форума в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах. На пересечении с Витебским проспектом садовники уже высаживают газании, циннию, антирринум. У Московских ворот будет устроен партерный цветник с живой изгородью из пиреи и бегонии. Зеленые пространства вдоль Московского проспекта, на Площади Победы и на Пулковском шоссе до аэропорта украсят цветочные композиции", - говорится в сообщении пресс-службы.

Цветочные композиции составлены так, чтобы и после форума надолго сохранять декоративность и украшать город.

"Санкт-Петербург особенно красив в пору белых ночей. Именно в это время проходит Петербургский экономический форум. Мы всегда тщательно готовимся к этому событию. Запускаем новые проекты современного ландшафтного дизайна, поддерживаем их в течение летнего сезона, чтобы цветочные композиции как можно дольше радовали петербуржцев и гостей города", - привела пресс-служба слова губернатора Петербурга Александра Беглова.

Всего в рамках программы благоустройства к форуму планируется посадить 99 деревьев, более 6,5 тыс. кустарников и около 333 тыс. однолетних цветов. Также будут установлены более 1 376 подвесных цветочных композиций и обновлены газоны общей площадью 9,5 тыс. кв. м.