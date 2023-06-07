В Тамбовской области открыли памятник в честь участников СВО

Автором скульптуры стал офицер

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Памятник в честь участников специальной военной операции (СВО) открыли на территории военного городка в Знаменке Тамбовской области. Эскиз памятника победил в специальном конкурсе, в котором в том числе приняли участие военнослужащие, члены их семей, автором скульптуры стал офицер, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Памятник в честь участников специальной военной операции открыли на территории военного городка в Знаменке. <…> Эскиз этого памятника победил в специально организованном конкурсе, в котором приняли участие военнослужащие, члены их семей, гражданский персонал Арсенала космических войск в поселке Знаменка. Автор - молодой офицер, выпускник военно-космической академии прошлого года", - говорится в сообщении.

Глава Тамбовской области Максим Егоров отметил, что открытие памятника является знаковым событием для жителей региона, особенно в деле патриотического воспитания. "И этот памятник будет напоминать о мужестве и героизме защитников Отечества, а также о том, какая цена платится за спокойный сон наших граждан", - приводит пресс-служба слова Егорова.

Ранее пресс-служба сообщала, что в марте 2023 года в Тамбовской области открыли первый в России народный памятник героям СВО. Трехметровая скульптура участника СВО с оружием в руках установлена около школы в поселке Землянский, памятник сделан из композитного бетона, оформленного под бронзу.