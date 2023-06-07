В городах России 12 июня на телебашнях включат праздничную подсветку

В праздничном освещении предстанут телебашни в Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Кызыле, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Челябинске и Ярославле

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Праздничный сценарий архитектурной подсветки включат на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в День России. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе сети.

"12 июня РТРС включит на телебашнях тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки в честь Дня России. На медиаэкранах башен появятся поздравления, государственный флаг России, изображение салюта и надпись "#МыВместе", - говорится в сообщении.

Так, в праздничном освещении предстанут телебашни в Белгороде, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Казани, Кызыле, Нальчике, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Саратове, Твери, Челябинске и Ярославле.

"В этот же день будет введена в эксплуатацию подсветка телебашни в Братске. Башня станет девятой в ряду "светящихся" антенно-мачтовых сооружений РТРС, расположенных не в столицах регионов", - добавили в пресс-службе РТРС.