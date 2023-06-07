Возле станции метро "Пыхтино" в Новой Москве появятся сквер и скейт-парк

По словам заммэра города Петра Бирюкова, главная задача работ по благоустройству - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к работам по благоустройству территории возле станции метро "Пыхтино" в ТиНАО, там создадут сквер и скейт-парк. Об этом сообщил ТАСС в среду заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главная задача [работ по благоустройству] - улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, организация к ней удобных подходов и подъездов. Кроме того, адаптируем эти пространства под запросы местных жителей, обустроим сквер и скейт-парк со специальным оборудованием для молодого поколения", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

Работы пройдут в два этапа, в границы первого вошли улица Летчика Ульянина, частично улица Летчика Грицевца, участок вдоль Боровского шоссе.

"В рамках проекта уберем под землю воздушные линии, что позволит улучшить визуальный облик пространства, заменим покрытие тротуаров и проезжей части, проведем озеленение. На пешеходных переходах появятся опоры контрастного освещения, для пассажиров оборудуем девять остановочных павильонов с зарядными слотами, для автомобилистов организуем удобные парковочные места, установим шесть новых светофоров и заменим два старых", - добавил Бирюков.

Также на улице Летчика Грицевца между домами №7 и 9 обустроят небольшой сквер с пешеходными дорожками, лавочками и парковыми качелями. На улице Летчика Ульянина запланировано создание скейт-парка с модульными рампами для катания на скейтах, роликах, самокатах и BMX. Основные работы первого этапа планируется завершить к открытию станции метро "Пыхтино" в этом году, заключил заммэра.