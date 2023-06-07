В Курске ликвидировали возникшие после падения обломков беспилотника повреждения

Повреждения 2 июня получили подъезд многоквартирного дома и несколько частных домов

КУРСК, 7 июня. /ТАСС/. Строители завершили восстановительные работы в домах в Курске, где были зафиксированы повреждения в результате падения обломков после уничтожения украинских беспилотников. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

Подъезд многоквартирного дома, несколько частных домов получили повреждения 2 июня в Курске в результате атаки беспилотниками со стороны Вооруженных сил Украины, в инциденте никто не пострадал.

"Ремонтные бригады завершили восстановительные работы в домах Железнодорожного округа, пострадавших в конце прошлой недели в результате падения обломков после уничтожения украинских беспилотников", - сообщили в правительстве.

Строители установили новую дверь в одном из домов, заменили лопнувший стеклопакет в кабинете стоматологии, расположенном на первом этаже, разбитое окно в одном из пострадавших частных домовладений.