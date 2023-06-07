Более 30 деловых сессий проведут на туристическом форуме "Путешествуй!" на ВДНХ в Москве

Форум пройдет с 8 по 11 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Презентации различных направлений путешествий по России и зарубежью, мастер-классы, этноконцерты, а также обширную деловую программу подготовили для туристического форума и фестиваля "Путешествуй!", который пройдет на ВДНХ в Москве с 8 по 11 июня, сообщила пресс-служба главной выставки страны.

"С 8 по 11 июня на ВДНХ пройдет самый масштабный туристический форум и фестиваль в России - "Путешествуй!". <...> В рамках деловой программы в павильоне №55 пройдет более 30 сессий по таким направлениям, как "Государство", "Инвестиции", "Инфраструктура", "Человек", "Технологии", "Дни молодежи". Откроет ее пленарная сессия "Туризм как фактор регионального развития. Планы и новые решения", организованная совместно с Минэкономразвития России. На ней будут озвучены ключевые задачи туристической отрасли на 2025-2030 годы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", - говорится в сообщении.

Также впервые на площадке пройдет Клуб губернаторов, его тема - "Зачем регионам туризм? Взгляд с позиции регионального управления". Рядом с залами деловой программы в павильоне №55 будут располагаться стенды агентств инвестиционного развития, инфраструктурных решений и франчайзинговых проектов в сфере туризма. "Представят инвестпроекты и зарубежные страны. Например, Кыргызская Республика презентует мастер-планы по строительству горнолыжных и оздоровительных курортов и преференции для российских инвесторов и предпринимателей", - добавили в пресс-службе.

Дни молодежи

Кроме того, 10 и 11 июня впервые на форуме пройдут Дни молодежи, которые направлены на развитие научно-популярного туризма и адресованы как молодым специалистам, так и новому поколению путешественников. В программе будут обсуждаться перспективы молодежного туризма, пройдут профориентационные мероприятия, мастер-классы по созданию турпродуктов и награждение победителей конкурса "Идеи, преображающие города". Партнером Дней молодежи выступила АНО "Россия - страна возможностей".

В рамках фестивальной программы гостей ждут презентации наиболее интересных форматов и направлений путешествий по регионам России и другим странам, мастер-классы по народным промыслам, выступления этнических коллективов, дегустации локальной еды, ток-шоу и встречи с известными блогерами, игра "Что? Где? Когда?". В творческих мастерских можно будет заняться гончарным делом, ткачеством, расписать изразец или сделать духи, а также больше узнать о народных промыслах.

"На площади Промышленности на фестивальной части "Путешествуй!" будет представлено более 50 стендов: российские регионы, зарубежные страны, тревел-компании представят свои возможности путешественникам. Страной-партнером в этом году выступает Кыргызская Республика, которая продемонстрирует национальный колорит и лучшие туристические маршруты. Также на площадке будут представлены Узбекистан, Филиппины и Саудовская Аравия", - уточнили в пресс-службе ВДНХ.