В России разница показателей смертности жителей городов и сел сократилась почти вдвое

Речь идет о снижении с 2005 по 2022 год

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Разница в показателях смертности жителей российских городов и сел сократилась практически в два раза. Об этом в среду сообщила директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава России Евгения Котова.

"Очень важным результатом эффективности всех правильных мер по развитию сельской инфраструктуры - медицинской, транспортной, поддержки семей с детьми, является сокращение разницы в показателях смертности между городом и селом, <...> практически в два раза сократилась эта разница", - сказала она на конгрессе "Оргздрав-2023".

Согласно слайду, сопровождавшему доклад Котовой, речь идет о снижении смертности с 2005 по 2022 год.

Вместе с тем, она отметила необходимость дальнейшей работы. "Сегодня сельчане у нас живут - примерно на 1,5 года ожидаемая продолжительность жизни меньше, чем у горожан, и несколько выше коэффициент смертности от неинфекционных заболеваний", - добавила Котова.

По ее словам, необходимо также совершенствовать процессы в первичном звене здравоохранения, обратив особое внимание на сельчан и жителей труднодоступных территорий.