В Совете Федерации открылись Дни Расула Гамзатова

В открытии принимают участие председатель Совфеда Валентина Матвиенко и вице-премьер Татьяна Голикова

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Дни Расула Гамзатова открылись в среду в Совете Федерации в Москве. В открытии принимают участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и вице-премьер России Татьяна Голикова, передает корреспондент ТАСС.

"По поручению главы государства Владимира Владимировича Путина был образован организационный комитет по подготовке и празднованию 100-летия Расула Гамзатова. Во многих регионах сейчас проходят выставки, творческие поэтические вечера, читают стихи Гамзатова, проходит очень много интересных мероприятий, связанных с этим великим человеком. А сегодня мы открываем Дни Расула Гамзатова в Совете Федерации в палате региона. Утром у нас состоялось замечательное театрализованное представление, начинает работу выставка, на которой представлены фото-, видеоматериалы и книги, великое наследие Расула Гамзатова, с которой мы можем все познакомиться",- сказала Матвиенко в ходе своего выступления.

По ее словам, Расул Гамзатов был подлинным художником слова, и в его творчестве отразился благородный характер народов Дагестана, величие дагестанской природы, глубина древних традиций.

"Расула Гамзатова всегда ценили и ценят за меткий слог, за мудрость, за бесконечную искреннюю любовь к Родине. Он часто говорит, что у его народа, у его книг есть две матери: родной Дагестан или великая Россия",- добавила она.

Татьяна Голикова отметила, что произведения Расула Гамзатова обогатили отечественную литературу. "Произведения, которые создал Расул Гамзатов, обогатили отечественную литературу. Обогатили ее колоритом, мудростью народа, который Расул Гамзатов представлял и представляет. Его произведения, написанные на аварском языке, были переведены на русский язык и многие языки других народов. Но сам Расул Гамзатов сделал возможным изучение и знакомство с произведениями наших великих поэтов - Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина - его переводы стали уникальными для дагестанского народа и позволили изучить настоящий русский язык",- добавила Голикова.

В этот же день в Совете Федерации показали видеофильм, посвященный жизни и творчеству народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, открылась выставка.

О Гамзатове

Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии. Родился в дагестанском селении Цада 8 сентября 1923 года. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения". Многие стихи поэта положены на музыку. Гамзатов умер 3 ноября 2003 года, похоронен на старом мусульманском кладбище в дагестанском поселке Тарки у подножия горы Тарки-Тау.

Указ президента РФ Владимира Путина о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта, "учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную культуру", опубликован 1 июля 2021 года.