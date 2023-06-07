В Никополе ввели режим жесткой экономии питьевой воды

Город находится выше по течению разрушенной Каховской ГЭС

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. В городе Никополе Днепропетровской области введен режим жесткой экономии питьевой и технической воды, сообщил глава райадминистрации Евгений Евтушенко.

"Друзья, включаем режим жесткой экономии воды. Как питьевой, так и технической", - написал он в своем Telegram-канале.

Никополь находится выше по течению разрушенной Каховской ГЭС.

В ночь на вторник ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате этого произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень уже достиг 12 м. Сейчас в зоне подтопления 14 населенных пунктов, всего могут быть подтоплены около 80. Жителей близлежащих населенных пунктов эвакуируют, при этом власти заявили, что масштабная эвакуация не потребуется. Разрушение ГЭС нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельхозполя вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.