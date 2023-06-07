Всемирный русский народный собор принял резолюцию о поддержке многодетных семей

Также участники собора предложили исключить аборты из перечня услуг, оказываемых частными медицинскими организациями

КЕМЕРОВО, 7 июня. /ТАСС/. Всемирный русский народный собор по итогам пленарного заседания принял резолюцию, в которой предложил ограничить проведение абортов и разработать меры по социальной поддержке многодетных семей. Заседание прошло в среду в Кемерове, передает корреспондент ТАСС.

"Считаем необходимым законодательно признать семью и обеспечение ее благополучия главной национальной целью развития, а также стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации на ближайшие 30 лет. Семья должна стать полноправным субъектом правовых отношений, а также обязательным и основным элементом (единицей) государственного планирования и управления", - зачитал резолюцию митрополит Кемеровский и Прокофьевский Аристарх.

Также участники собора предложили меры по социальной поддержке и защите многодетных семей. Так, многодетные семьи предлагается освободить от транспортного налога, многодетным отцам - выдать приоритет при устройстве на работу. Также после рождения детей в студенческой семье, в которой и муж, и жена являются студентами, предлагается переводить их с коммерческой на бюджетную форму обучения.

Ограничение абортов

При этом участники собора предложили на законодательном уровне полностью исключить аборты из перечня услуг, оказываемых частными медицинскими организациями. "Запрет на производство абортов в частных клиниках имеет практическое значение, <...> позволяет государству усилить контроль за регламентом и сроком проведения абортов; дает возможность получить точную статистику абортов; выводит финансовый поток из частного сектора; исключает коммерческую заинтересованность в увеличении количества абортов", - сказал патриарх.

При этом участники собора заявляют, что прекращение выдачи лицензий на производство абортов в частных клиниках должно сочетаться с выводом абортов из системы финансирования ОМС, за исключением абортов, выполняемых по медицинским показаниям. "В противном случае одно лишь выведение абортов из ОМС уведет процедуру в частный сектор, что не только не снизит количество прерываний беременности, а сделает систему еще менее прозрачной и криминализирует отрасль", - сказал митрополит.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов по итогам пленарного заседания собора заявил ТАСС, что финансирование абортов следует вывести из системы ОМС, а сэкономленные средства направить на лечение бесплодия и поддержку многодетных семей.

"Семья, в том числе многодетная, должна доказывать свою малообеспеченность, чтобы получить какую-либо государственную субсидию. А в отношении абортов создается ощущение, что у государства есть неограниченные средства. Мы, верующие, не хотим, чтобы из наших денег оплачивались аборты. Деньги можно направить на поддержку многодетных семей, лечение бесплодия, которое в нашей стране практически уничтожено", - сказал Лукьянов.

По итогам резолюции будет сформирован документ, и, на усмотрение главы собора патриарха Кирилла, эта позиция будет донесена до органов исполнительной и законодательной власти, добавил Лукьянов.