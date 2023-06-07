На Чукотке работникам центра соцобслуживания повысили зарплату на 20%

Это сделано для недопущения оттока кадров и упрощения поиска новых специалистов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Чукотского автономного округа повысили работникам комплексного центра социального обслуживания населения (ЧОКЦСОН) заработную плату на 20% для недопущения оттока кадров и упрощения поиска новых специалистов. Об этом сообщается в среду на сайте окружного правительства.

"В результате внесенных изменений в окружной закон, средняя заработная плата вспомогательного и обслуживающего персонала ЧОКЦСОН с 1 июля 2023 года будет увеличена на 20%", - говорится в сообщении. С инициативой материального стимулирования специалистов выступило окружное правительство. Изменения в окружной закон были единогласно поддержаны депутатами на очередной сессии регионального парламента.

По данным окружного департамента социальной политики, на сегодняшний день социальную поддержку получают 25 780 человек, что составляет более половины всех жителей округа. Между тем, недостаточный уровень зарплаты работников ЧОКЦСОН приводит к сокращению кадров и усложняет поиск новых специалистов в условиях постоянно увеличивающейся нагрузки. До повышения заработная плата работников центра составляла 65 тыс. рублей.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что за последние три года на 32% увеличилось количество мер соцподдержки, также расширился перечень предоставляемых услуг, а вместе с этим вырос объем работы сотрудников.

Основную численность работников ЧОКЦСОН составляет вспомогательный и обслуживающий персонал (специалисты по социальной работе), заработная плата которых значительно ниже, чем у социальных работников этого же учреждения, относящихся к категории работников бюджетной сферы. У них в соответствии с указами президента РФ уровень заработной платы составляет 100% к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону.