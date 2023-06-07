В поселке Бежаницы под Псковом ввели карантин по бешенству животных

Ограничительные мероприятия ввели на 60 дней из-за обнаружения этой инфекции у домашней кошки

ПСКОВ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Псковской области ввели карантин по бешенству животных на территории поселка Бежаницы, который является районным центром Бежаницкого района. Ограничительные мероприятия введены на 60 дней из-за обнаруженной домашней кошки с этой инфекцией, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"В Бежаницах введен карантин по бешенству. <...> Здесь домашняя кошка, которая была не привита от бешенства, укусила хозяйку и умерла. Женщина обратилась за помощью в медучреждение, откуда информация поступила в госветврачам", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, специалисты государственной ветеринарной службы отобрали пробы, позже ветлаборатория подтвердила, что животное было заражено бешенством. Карантин введен на территории эпизоотического очага и на прилегающей территории. Ограничительные мероприятия продлятся 60 дней.

"Там проводятся все необходимые мероприятия по профилактике бешенства среди домашних животных. По состоянию на 7 июня активными на территории Псковской области остаются 4 очага по бешенству", - говорится в сообщении.