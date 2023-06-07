Папе Римскому сделают операцию на кишечнике под общим наркозом

ВАТИКАН, 7 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск будет прооперирован в течение дня под общим наркозом. Об этом сообщила в среду служба печати Святого престола.

"По окончании общей аудиенции Папа Римский Франциск направился в университетскую клинику имени Агостино Джемелли, где в первой половине дня ему будет проведена хирургическая операция по лапаротомии и пластике брюшной стенки протезами под общим наркозом", - говорится в заявлении.

Уточняется, что операция 86-летнему понтифику "стала необходимой из-за ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы".