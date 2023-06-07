В городах России открылись уличные выставки художников из домов-интернатов

Это часть социального проекта, который помогает талантливым людям в домах-интернатах раскрывать свой потенциал

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спонтанные выставки живописи художников из домов-интернатов открылись в начале лета по всей России. Увидеть эти работы в стиле наивного искусства можно на популярных пешеходных улицах в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Тюмени, Томске, Ханты-Мансийске и Ноябрьске.

"Выставки под открытым небом - идея креативной команды "Газпром нефти" и участников объединения "Новые городские художники". Это часть социального проекта, который помогает талантливым людям в домах-интернатах раскрывать свой потенциал и заниматься живописью", ‐ сообщили в компании.

Работы уличных выставок объединяет тема энергии в людях, человечности и доброты в мелочах. "Авторы через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, напоминают, как важно дарить заботу, внимание и благодарность. Их творчество призывает обнять и улыбнуться, предложить встречу вместо телефонного разговора, подарить внимание и сказать "спасибо" тем, кто помогает", - добавили в "Газпром нефти".

В домах-интернатах в России проживают не только дети, но и взрослые. Искусство помогает этим людям преодолеть социальную изоляцию и стереотипы общества. Они добились признания в арт-среде, несмотря на бытовые ограничения, сложности в общении или неумение читать и писать.

Волонтерский проект "Новые городские художники" с 2018 года знакомит широкую аудиторию с работами авторов с непростой жизненной историей и визионерским подходом к живописи.