В Московском зоопарке могут появиться золотые обезьяны из Китая

Генеральный директор зоосада Москвы Светлана Акулова отметила, что сотрудничество с зоопарками Китая идет очень активно

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк ведет переговоры с коллегами из Китая по приобретению золотых обезьян. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

"К нам поступило несколько предложений от зоопарков в Китае. <...> Сотрудничество идет очень активно. Нам нужны золотые обезьяны. Они в Китае ценятся практически так же, как и панды. В Европе их еще нигде нет, так как их очень сложно заполучить. Мы надеемся, что у нас все получится, <...> и нам обязательно дадут золотых обезьян", - сказала Акулова.

Она добавила, что коллеги из Китая заинтересованы в участии с Московским зоопарком в природоохранных мероприятиях. Для них особенно интересен белый полярный медведь.

"Сейчас они пригласили нас посмотреть на вольеры, так как у нас все достаточно жестко (по стандартам содержания - прим. ТАСС)", - подчеркнула гендиректор.