В Москве более 99 тыс. девятиклассников сдали экзамен по русскому языку

Школьники могут узнать свои результаты не позднее 14 июня в личном кабинете на портале mos.ru

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московские девятиклассники сдали экзамен по русскому языку, на основной период в этом году записались более 99 тыс. человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московские девятиклассники сдали основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку. В этом году на основной период проведения экзамена зарегистрировались более 99 тыс. человек. На выполнение всей работы отводилось три часа 55 минут. На экзамене участникам разрешалось пользоваться орфографическими словарями", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом структура и содержание контрольных измерительных материалов ОГЭ по русскому языку не изменились.

"Каждый вариант контрольных измерительных материалов состоит из трех частей и включает в себя девять заданий. Первая часть - это сжатое изложение. Вторая часть - это задания с кратким ответом. И третья часть - это задание с развернутым ответом, то есть сочинение. Все задания экзаменационной работы относятся к базовому уровню сложности", - напомнил первый заместитель директора Московского центра качества образования департамента образования и науки Андрей Постульгин.

Как добавили в пресс-службе, свои результаты школьники узнают не позднее 14 июня в личном кабинете на портале mos.ru или в своей образовательной организации. Следующий экзамен пройдет 9 июня. В этот день девятиклассники будут сдавать второй из двух обязательных предметов - математику.