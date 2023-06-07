Спрос на прививки против энцефалита среди россиян вырос в полтора раза

Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, доля отечественных вакцин на рынке по-прежнему составляет 100%

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спрос среди россиян на вакцины от клещевого энцефалита вырос на 51% в этом году, сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"В период с января по апрель текущего года в России использовали более 3,1 млн доз вакцин от энцефалита. Этот показатель на 51% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда россияне использовали более 2,1 млн доз вакцин", - пояснили в ЦРПТ.

По его данным, доля отечественных вакцин на рынке по-прежнему составляет 100%.

Лидером по вакцинации от энцефалита с января по апрель стала Республика Тыва, где на 10 тыс. жителей пришлось 1 115 доз вакцины. "На втором месте - Вологодская область - 1 077 доз, на третьем - Республика Хакасия - 1 030 доз. На четвертом - Кемеровская область - 853 дозы. На пятом - Тюменская область - 851 доза на 10 тыс. человек. Также в топ-10 вошли Республика Удмуртия, Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Бурятия и Пермский край", - посчитали в ЦРПТ.

Как сообщила ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, от клещевого энцефалита сейчас привито 2,6 млн человек, тогда как год назад за этот же период прививку получили 2,2 млн человек. "Рост, хоть и не на 50%, как говорит "Честный знак", но все-таки есть", - уточнила эксперт.

По ее мнению, увеличение числа вакцинированных не связан с ростом заболеваемости или с возросшими туристическими потоками в местах высокого риска инфицирования вирусом. Причину роста числа привитых граждан эксперт видит в успешной кампании по вакцинации.