В Хабаровском крае разрешили посещение лесов

Запрет был введен в середине мая из-за большого числа пожаров и неблагоприятной погоды

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Хабаровского края разрешили посещение лесов. Запрет был введен в середине мая из-за большого числа пожаров и неблагоприятной погоды, сообщило в среду региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки.

"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории Хабаровского края, накануне было принято решение не продлевать действие запрета на пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда. Ограничительные меры были установлены приказом министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края на период с 16 мая по 5 июня 2023 года из-за большого числа лесных пожаров и способствующей их распространению сухой и ветреной погоды. В указанный период жителям региона было запрещено находиться в лесах, за исключением тех, кто осуществляет работы по охране, защите и воспроизводству лесов, либо использует леса на основании договоров аренды", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры были установлены приказом министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края на период с 16 мая по 5 июня 2023 года из-за большого числа лесных пожаров и способствующей их распространению сухой и ветреной погоды. Последнее возгорание было ликвидировано 1 июня на общей площади 1 га. Отмечается, что лесопожарные формирования не снижают уровень своей готовности для борьбы с огнем и готовы к реагированию на пожары, причинами которых в летний период становится не только человек, но и грозы.