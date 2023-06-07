Тольяттинский госуниверситет подготовит 1,2 тыс. китайских инженеров

Предполагается, что учебный план будет разработан по схеме "3+2": 3 года обучения пройдет в Китае, 2 года - в Тольятти

САМАРА, 7 июня. /ТАСС/. Тольяттинский государственный университет (ТГУ) вместе с Чанчжоуским профессионально-техническим институтом мехатронной технологии разработает учебный план для подготовки 1,2 тыс. граждан Китая по двум направлениям обучения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ в среду.

"В рамках подписанных соглашений Тольяттинский государственный университет и Чанчжоуский профессионально-технический институт мехатронной технологии совместно разрабатывают учебный план для подготовки специалистов по двум направлениям: "Технология машиностроения" и "Прикладная информатика". Два года из пяти китайские студенты будут учиться очно в Тольяттинском госуниверситете. За пять лет высшее образование в ТГУ получат 1 200 китайцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

В соглашении, заключенном между вузами, указано, что одной из целей является повышение уровня подготовки интернациональных специалистов высшего профессионального образования. Предполагается, что учебный план будет разработан по схеме "3+2": 3 года обучения пройдет в Китае, 2 года - в Тольятти. Во время обучения в Чанчжоу преподаватели ТГУ будут читать лекции китайским студентам очно или онлайн. С первого курса студенты также начнут интенсивно изучать русский язык.

После трехлетнего обучения в китайском институте, со знанием русского языка студенты продолжат обучение в ТГУ. Им зачтут освоенные в институте Чанчжоу дисциплины, а затем зачислят на третий курс очной формы обучения. По окончании обучения китайские студенты получат диплом бакалавра. Соглашение предусматривает пять наборов по 120 человек на каждое направление с 2024 года, таким образом, будут подготовлены 1,2 тыс. инженеров.

"В рамках реформы высшего образования в России ведется много споров, сохранится бакалавриат или нет. Сейчас уже пришли к консенсусу о том, что бакалавр - это степень, а квалификация должна быть "Инженер". То есть у иностранных студентов будет возможность получить в России и диплом бакалавра, и квалификацию инженера. Они станут специалистами высокого профессионального уровня, подтвержденного дипломом о полном высшем образовании", - отметил ректор ТГУ Михаил Криштал.