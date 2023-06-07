В Московском зоопарке надеются на появление в скором времени потомства у панд

Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова сообщила, что панд сведут в этом году

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк надеется, что в скором времени у панд появится потомство. Для этого там планируют свести двух панд, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова на пресс-конференции в ТАСС.

"Надеемся, что у нас все получится. <...> В этом году мы панд соединим. Как только наши китайские коллеги нам все подтвердят, мы сразу же всем все расскажем", - сказала Акулова, отвечая на вопрос, ожидается ли появление потомства у панд в Московском зоопарке.

По ее словам, изначально китайские коллеги предложили Московскому зоопарку два варианта. Две устоявшиеся пары, у которых уже было потомство, и совсем молодых панд.

"Да, был риск, что они не понравятся друг другу. Но это все же было научное сотрудничество (с китайской стороной - прим. ТАСС), и мы не пожалели, что мы их выбрали. Потому что это самая лучшая пара", - подчеркнула гендиректор.